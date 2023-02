Roma, ricerche Google aumentate di 2,3 milioni dopo la foto di Kim Kardashian

La Roma prova sulla sua pelle il peso dei social e in particolare di Kim Kardashian. Nei giorni scorsi l'influencer americana con 342 milioni di follower su Instagram, era stata paparazzata con indosso la maglia giallorossa della stagione 1997/98. In pochi minuti la foto ha fatto il giro del web facendo aumentare le ricerche Google della Roma di 2,3 milioni. La maglia gli era stata regalata durante un suo viaggio nella Capitale nel 2021, durante il quale la star dei social era stata immortalata anche ai Musei Vaticani. Il club dopo aver visto lo scatto l'ha anche invitata all'Olimpico per assistere ad un match: "Saremmo lieti di accoglierti come ospite speciale allo stadio Olimpico la prossima volta che visiterai Roma".