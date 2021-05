Roma, Reynolds convocato dagli Stati Uniti per l’amichevole con la Svizzera

C'è anche il terzino giallorosso tra i giocatori selezionati dal c.t. Berhalter

C'è anche Bryan Reynolds, terzino destro della Roma,tra i 27 convocati del commissario tecnico degli Stati Uniti Gregg Berhalter. Il classe 2001 sarà al ritiro di maggio previsto prima dell'amichevole con la Svizzera in programma il prossimo 30 maggio e organizzato in vista della preparazione alla Final Four della Concacaf Nations League. Tra i giocatori selezionati anche Yedlin, in passato obiettivo di mercato del club giallorosso. Di seguito la lista completa: