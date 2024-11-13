Come raccontato da Sky Sport, il prescelto per sedersi sulla panchina della Roma era Vincenzo Montella. Il tecnico campano, però, ha un contratto in essere con la Turchia, contenente una clausola di 1.5 milioni per liberarlo e, soprattutto, in questi giorni alle prese con gli impegni di Nations League contro Galles (sabato) e Montenegro (martedì). Lato Friedkin, poi, c'era l'urgenza di cominciare a lavorare sin da domani, giorno in cui è in programma la ripresa degli allenamenti, e le piste straniere proposte erano man mano scemate. Da qui l'esigenza di virare sulla strada di un allenatore italiano e su Claudio Ranieri, con cui sembrano esserci i presupposti per un accordo.