Prima di lasciare l’Olimpico, Ivan Juric ha voluto dedicare un pensiero personale a Mats Hummels. Il mancato impiego del tedesco, letto da molti in città come il frutto di una disputa di natura personale tra i due, è stato oggettivamente uno dei principali ingredienti dell’aspra critica rivolta dalla tifoseria e dai media alla breve e infruttuosa gestione del croato. Come riferisce il Corriere dello Sport, dopo l’esonero comunicatogli al telefono, il tecnico croato ha salutato la squadra e si è scusato con il tedesco ribadendo allo stesso che il motivo per cui non lo ha mai preso in considerazione dal primo minuto, non fosse per una questione personale ma per situazioni di natura tattica. Con Ranieri questo problema dovrebbe essere superato.