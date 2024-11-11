L'argentino è in Toscana, in un resort a Montalcino. Mercoledì è fissata la ripresa degli allenamenti
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Paulo Dybala dopo l'esclusione di ieri per infortunio si trova in Toscana per passare alcuni giorni di relax. Secondo quanto riportato da Montalcinonews.com il giocatore argentino è in un resort a Montalcino, in provincia di Siena. La Roma tornerà ad allenarsi mercoledì in attesa di scoprire il nuovo allenatore. La Joya spera di esserci contro il Napoli alla ripresa del campionato. I giallorossi devono recuperare punti in classifica dopo l'ennesima sconfitta arrivata contro il Bologna che ha portato all'esonero di Juric.
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