L'argentino è in Toscana, in un resort a Montalcino. Mercoledì è fissata la ripresa degli allenamenti

Redazione
Screenshot 2024-10-26 alle 13.11.53

VIDEO - Juric: “A Dybala lasciamo più libertà degli altri. Ha grande senso del gioco”

Paulo Dybala dopo l'esclusione di ieri per infortunio si trova in Toscana per passare alcuni giorni di relax. Secondo quanto riportato da Montalcinonews.com il giocatore argentino è in un resort a Montalcino, in provincia di Siena. La Roma tornerà ad allenarsi mercoledì in attesa di scoprire il nuovo allenatore. La Joya spera di esserci contro il Napoli alla ripresa del campionato. I giallorossi devono recuperare punti in classifica dopo l'ennesima sconfitta arrivata contro il Bologna che ha portato all'esonero di Juric.

AS Roma v FC Internazionale - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti