Roma, relax per Abraham: passeggiata per le vie del centro

Riposo meritato per Abraham dopo la prestazione convincente di ieri sera. Domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Giornata di riposo per i giocatori della Roma dopo la vittoria di ieri sera. Tammy Abraham si rilassa per le vie del centro. Dopo l'ennesimo legno colpito l'attaccante inglese si gode la giornata senza allenamenti passeggiando per Via del Corso. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video della famosa via romana tutta illuminata per le feste natalizie. Anche un suo amico è venuto a trovarlo nella capitale. Domani alle 11 la ripresa degli allenamenti per preparare al meglio la gara di sabato contro l'Atalanta.