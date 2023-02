Roma, relax in famiglia per Matic in un ristorante nel centro della Capitale

Domenica con moglie e figli per il centrocampista serbo che ha pranzato in un noto locale in zona Trastevere

Dopo il pareggio maturato ieri al Via del Mare contro il Lecce, Nemanja Matic ha approfittato del giorno di riposo concesso da Mourinho alla squadra per godersi le meraviglie del centro di Roma. Il centrocampista serbo (83 minuti in campo in Puglia), tramite i propri account social, ha pubblicato una foto con la moglie e i suoi 3 figli al ristorante Consolini in zona Trastevere. Già domani però si tornerà a lavorare. Allenamento mattutino con vista sull'Europa: giovedì alle 18:45 i giallorossi saranno infatti impegnati a Salisburgo per i sedicesimi di Europa League.