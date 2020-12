Roma regina dei primi tempi: 17 gol, nessuno in Serie A come i giallorossi

Ennesima vittoria convincente e terzo posto in classifica raggiunto: la Roma convince e vola in Serie A a -4 dalla capolista Milan. Sono tante le note positive per Fonseca e i suoi, trascinati ancora una volta da Mkhitaryan e Pellegrini: tra esse, anche un dato statistico che certamente farà piacere al tecnico portoghese per certificare il buon approccio della squadra alle gare. I giallorossi risultano essere infatti il club che segnato di più in Serie A nel primo tempo: 17 i gol di Dzeko e compagni nelle prime frazioni di gioco, un dato chiaramente condizionato in positivo anche dallo straordinario exploit di Bologna. Una Roma che vola in classifica e che, a quanto pare, sa sistemare da subito le cose durante la partita.