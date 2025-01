Roma, record negativo: 7 gol subiti in contropiede, peggior dato in Europa

Dovbyk ha salvato la Roma in extremis con un calcio di rigore perfetto che ha evitato la sconfitta, lasciando, però, ancora a 0 le vittorie in trasferta. La gara si era messa bene per i giallorossi con la rete del vantaggio di Saelemekers ma il Bologna l’ha ribaltata in pochi minuti per poi farsi riprendere nel finale. A destare preoccupazione è la modalità del primo gol subito dai giallorossi: in contropiede. Una ripartenza fulminea che ha sorpreso i giallorossi che si erano appena portati in vantaggio ed erano alla ricerca del 2-0. Non è la prima volta che la Roma viene sorpresa così: è il settimo gol subito in contropiede, il peggior dato nei top 5 campionati europei. Claudio Ranieri a fine partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato della problematica: "È un peccato, perché non dobbiamo prendere queste ripartenze cercando di fare il secondo. Dobbiamo migliorare sulle preventive, quando partiamo per fare gol lo facciamo in troppi uomini. Ci devono essere uomini che restano dietro. Nel momento clou ce lo dimentichiamo. Bisogna migliorare anche se ne parliamo in allenamento”. Anche Mancini si è soffermato sulla fattispecie: "Lavoriamo molto su questo, con il Milan abbiamo preso 3 contropiede. Con la Lazio mai, mentre oggi l’abbiamo pagata cara. Dominguez è stato bravo a sgusciare a far partire la transizione. Il dato è migliorato ma bisogna essere più maliziosi e non prendere queste transizioni. Bisogna essere bravi a correggere questi errori”.