Roma, rebus Vina: non è mai sceso in campo nelle prime amichevoli

Il motivo delle eclusioni durante i match pre stagionali potrebbero anche essere dovute ad un ritardo di condizione. Infatti l'uruguaiano dopo la gara con il Portimonense è rimasto in campo con lo staff per svolgere del lavoro individuale

Prosegue senza sosta la tournée della Roma in Portogallo. Sabato i ragazzi di Mourinho giocheranno l'ultima amichevole contro il Nizza e dopo la partita torneranno nella capitale. La città è già pronta ad accogliere Paulo Dybala. Nelle prime quattro gare lo Special One ha provato tutti i giocatori, tra cui molti prodotti del vivaio giallorosso. Chi invece non è mai sceso in campo fino ad ora è Matias Vina. Il terzino è reduce da una stagione non esaltante ed ha deluso le aspettative. L'investimento sul laterale è stato importante (13 milioni di euro) ma l'ex Palmeiras al momento è fuori dal progetto.