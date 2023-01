Roma, rebus a sinistra: Spinazzola cerca il riscatto a Napoli, ma ElSha lo insidia

La Roma andrà a Napoli da terza in classifica e senza paura di essere la vittima sacrificale. Chi l’avrebbe pronosticato prima della pausa per il Mondiale? Probabilmente nessuno, ma adesso i giallorossi volano sulle ali dell’entusiasmo e nel 2023 non hanno ancora perso. L’unica nota negativa della gara con lo Spezia è stata l’ammonizione di Celik . Il turco non ci sarà al Maradona e Zalewski prenderà il suo posto a destra. L’assenza dell’ex Lille apre il caso della fascia sinistra. El Shaarawy è in forma e ha trovato il secondo gol stagionale qualche giorno fa, mentre Spinazzola è ancora un lontano parente di quello ammirato agli Europei. Leonardo è sparito dalle gerarchie. Nel nuovo anno ha giocato solamente 52’ tra campionato e Coppa Italia. La rottura del tendine d’Achille lo ha fermato nel miglior momento della sua carriera e ora fa fatica a tornare ai suoi livelli.

Quest’anno ha messo a referto solo un assist e ha dovuto combattere con l'infortunio al bicipite femorale. Domenica contro il Napoli ha la possibilità di tornare titolare e cerca il riscatto, ma lo Special One potrebbe premiare ancora una volta El Shaarawy che l’anno scorso è stato decisivo a Napoli. Stephan è ormai un jolly per Mourinho. Al ‘Picco’ ha giocato dietro Abraham e l’intesa con Dybala va alla grande. Pellegrini è ancora in dubbio ma farà di tutto per sfidare Spalletti. Se il capitano si metterà alle spalle i problemi fisici ElSha potrebbe giocare largo a sinistra. Non è il ruolo che preferisce ma in questi anni si è adattato alle richieste del mister. Mourinho lo sa e lo ha premiato, inoltre c’è anche in ballo il rinnovo del contratto. L’ex Milan va in scadenza a giugno 2023, ma ha già manifestato la voglia di rimanere ed è disposto a tagliarsi l’ingaggio. Lo Special One ama i giocatori che si sacrificano e il probabile recupero di Lorenzo porta Spinazzola verso la quinta panchina consecutiva.