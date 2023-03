Roma-Real Sociedad, previsti all’Olimpico circa 2 mila tifosi baschi

Sale l'attesa per il match della Roma contro la Real Sociedad valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma il prossimo giovedì alle 18:45. Come riportato dallo stesso club spagnolo con un comunicato sul proprio sito, sono 1844 i biglietti richiesti dai tifosi baschi per il settore ospiti dello Stadio Olimpico a fronte di una capienza massima di circa 3400 posti. Per quanto riguarda invece i tifosi giallorossi invece, ieri i tagliandi staccati erano 47.500, numero destinato a salire fino a raggiungere l'ennesimo sold out stagionale (previsto anche contro la Juventus).