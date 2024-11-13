La Roma è senza allenatore da quasi 3 giorni dopo l'esonero di Ivan Juric successivo alla sconfitta interna con il Bologna. Ieri notte Claudio Ranieri ha raggiunto Londra con il suo procuratore per discutere con i Friedkin del suo terzo ritorno sulla panchina giallorossa. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Ore 23:08 - Domani mattina è atteso il comunicato ufficiale del club con tutti i dettagli. Intanto il primo allenamento di mister Ranieri è stato posticipato alle ore 15.

Ore 22:21 - E dopo più di due ore di attesa, ecco Claudio Ranieri scortato da diversi agenti all'uscita dall'aeroporto. Totale bagno di folla per lui, accerchiato da un centinaio di tifosi. Presente anche il ds giallorosso Florent Ghisolfi

Ore 21:48 - L'aereo di Claudio Ranieri è atterrato a Roma. Intanto a Fiumicino aumenta l'attesa: ci sono più di 100 tifosi ad aspettarlo. Presente anche Flavio Cobolli

Ore 21:20 - Ranieri sta arrivando e atterrerà tra circa 30 minuti all'aeroporto di Fiumicino. Ci sono già una ventina di tifosi pronti ad accoglierlo.

Ore 19:47 - Claudio Ranieri si è imbarcato sul volo che arriverà in serata a Fiumicino. Domani mattina dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale prima dell'allenamento

Ore 19:35 - Ranieri sta tornando a Roma dopo l'incontro con i Friedkin. Parlando della situazione che troverà a Trigoria, ha risposto all'ANSA con queste parole: "Gatta da pelare? Mi hanno chiamato per questo. Pronti! Arrivano i nostri"

Ore 19:26 - Il primo allenamento diretto da Ranieri è in programma per domani. Si sarebbe dovuto tenere in tarda mattinata ma è stato posticipato al pomeriggio

Ore 17:48 - Il colloquio fra Ranieri e Friedkin è durato circa 4 ore, durante le quali si è parlato anche dell'assetto futuro della dirigenza - secondo quanto riporta Sky Sport

Ore 17:30 - È fatta per il ritorno di Claudio Ranieri: sarà lui il nuovo allenatore della Roma

Ore 17:05 - Massimiliano Nebuloni, giornalista di Sky Sport inviato a Londra, ha raccontato che l'incontro tra Dan Friedkin e Claudio Ranieri si sta svolgendo nella zona di Mayfair, all'Hotel Claridge's, non molto lontano dalla sede legale del Friedkin Group. Assente questa mattina Ryan Friedkin. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare aggiornamenti in merito al destino della panchina giallorossa.

Ore 15:30 - Incontro in corso tra i Friedkin e Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato da Sky Sport c'è attesa per la fumata bianca

Ore 14:45 - Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, ha spiegato come si è arrivati a Ranieri. Montella era il prescelto ma la clausola da 1.5 milioni di euro ha frenato le trattative. Serviva una decisione immediata poiché domani la Roma si allena.

Ore 14:15 - Dan Friedkin a Londra è stato ripreso dalle telecamere di Sky Sport mentre usciva da un hotel. A breve l'incontro con Ranieri.

Ore 14:00 - Secondo quanto riportato da Adnkronos Ranieri vuole accettare una soluzione che ponga le basi per una ricostruzione. In futuro potrebbe diventare un dirigente giallorosso.

Ore 13:50 - Manca ancora l'accordo tra la Claudio Ranieri e i Friedkin. Il mister, secondo Sky Sport, a breve incontrerà Dan e Ryan. In serata è previsto il suo rientro nella Capitale

Ore 13.10 - Meluso, ex Direttore Sportivo del Napoli, a TMW: "Per allenare la Roma ci vuole una persona di grande spessore umano, tecnico e di personalità. Ranieri incarna tutte queste caratteristiche. Però i traghettatori in queste piazze rischiano di non rivelarsi scelte esatte. Investirei Ranieri di un ruolo più importante rispetto a quello di traghettatore".

Ore 11:35 - Ranieri parlò della situazione della Roma meno di un mese fa in un intervento a Radio 1 in cui ammoniva la proprietà di essere troppo distante dall'ambiente. "Non si possono colpevolizzare i Friedkin fino in fondo, perché ci hanno messo tanti soldi. Ma stanno dimostrando che solo i soldi non bastano".

Ore 11 - L'accordo tra Ranieri e la Roma è sempre più vicino e anche sui media inglesi c'è ampio spazio per la "favola" che vede il ritorno del tecnico per aiutare la sua squadra in difficoltà. Sir Claudio ha sicuramente lasciato un bel ricordo in Inghilterra dove nel 2016 è stato artefice del miracolo targato Leicester.

Ore 10 - Prende sempre più corpo l'ipotesi di un doppio accordo tra Claudio Ranieri e la Roma. Il tecnico di Testaccio guiderebbe i giallorossi fino a giugno nella veste di traghettatore per poi assumere un ruolo da dirigente all'interno della società.

Ore 9:30 - Claudio Ranieri è in questo momento a Londra per parlare con i Friedkin. Il ritorno nella Capitale sembra essere in programma per questa sera, intorno alle 18,20 probabilmente con un accordo raggiunto.

Ore 7 - Come riporta il Messaggero, è Claudio Ranieri il grande favorito per la panchina giallorossa dopo i diversi "no" ricevuti dai Friedkin nei giorni scorsi.

Ore 7 - Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri si è svolta una call tra i Friedkin e Ghisolfi per discutere del nuovo allenatore. Tra Dan e Ryan resisteva una certa distanza con il primo che avrebbe preferito una pista straniera mentre il secondo orientato verso un profilo italiano. Ha prevalso la linea di Ryan con Ranieri in vantaggio assoluto per la panchina della Roma.