La caccia all'allenatore sembra essere prossima alla conclusione in casa Roma con Claudio Ranieri in assoluto vantaggio per tornare sulla panchina giallorossa per la terza volta in carriera. I Friekdin dopo alcune trattative non andate in porto hanno deciso di virare su un profilo che conosce la piazza e che è molto amato dai tifosi. Sir Claudio si è diretto a Londra ieri sera e potrebbe tornare oggi nella Capitale con il nuovo incarico. I sostenitori giallorossi hanno reagito alla notizia lanciando messaggi d'affetto al tecnico di Testaccio e dicendosi contenti dell'eventuale scelta dei proprietari americani. "Sto piangendo di felicità, solo tu puoi salvarci" e ancora "Il salvatore della patria torna per evitare il disastro epocale...Sir Claudio", alcuni dei commenti sui social. Non manca, però, anche qualche critica alla società che ancora una volta si sarebbe rivolta ad un 'parafulmine' per addolcire la piazza dopo i pessimi risultati. "Operazione alla De Rossi per farci stare zitti...comunque daje mister ti chiediamo scusa noi in anticipo", e ancora "Claudio non è giusto per te lavorare con queste persone", alcuni pensieri pubblicati su Instagram. La discussione è viva anche su X dove nelle ultime ore è in tendenza il nome del tecnico ex Cagliari. Ranieri si prepara a ricevere l'affetto dei suoi tifosi ma la tempesta contro la proprietà non sembra in procinto di placarsi.