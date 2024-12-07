Claudio Ranieri è finalmente sorridente dopo la prima vittoria dal suo ritorno sulla panchina giallorossa. Il tecnico giallorosso ha poi scherzato in conferenza stampa: "Paredes? I campioni sono campioni. Dipende se lui vuole restare, è a scadenza. Se fossi l'allenatore lo terrei. Dipende dal nuovo allenatore, vi immaginate se poi fossi io il nuovo allenatore?". Risate nella sala stampa e Ranieri ha poi aggiunto: "Vi ho dato il titolo". Serenità ritrovata per la Roma che cerca di mettersi alle spalle un periodo negativo. Giovedì è in programma la partita di Europa League contro il Braga, mentre domenica i giallorossi saranno impegnati in trasferta a Como.