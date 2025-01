Roma, Ranieri: ”Il derby è la partita clou”. Interesse per Frattesi. Soulè vuole restare

La Roma è tornata in campo quest’oggi per preparare al meglio il derby di domenica contro la Lazio. Mister Claudio Ranieri potrà contare su gran parte della rosa, fatta eccezione per Celik e Cristante. Il terzino turco, come confermato in conferenza stampa, è alle prese con un’influenza, ma domani sarà sottoposto a un ultimo test per valutare un possibile recupero almeno per la panchina. Situazione diversa per Cristante, ancora ai box a causa del problema alla caviglia rimediato nella sfida contro l’Atalanta lo scorso 2 dicembre. Buone notizie invece per Artem Dovbyk, che oggi ha svolto l’intera seduta con il gruppo dopo aver saltato l’allenamento aperto al Tre Fontane. Domenica sera all’Olimpico andrà in scena la stracittadina, e come da tradizione, Ranieri ha presentato la sfida in conferenza stampa: