Roma, Ranieri frena le polemiche di Ghisolfi: “Serve rispetto per gli arbitri”

Claudio Ranieri sta con gli arbitri. Proprio nei giorni in cui l'AIA ha proclamato lo sciopero per le partite dilettantistiche nel Lazio a causa delle violenze subite da un direttore di gara di Civitavecchia, il tecnico giallorosso in conferenza stampa ha mostrato tutta la sua solidarietà verso la classe arbitrale: "Bisogna saperli rispettare. Sono persone come noi e possono sbagliare. Quando giocavo io, sbagliavano ancora di più". Questo l'incipit di Ranieri che ha poi proseguito parlando anche del Var: "A volte sbaglia anche il VAR ma se analizziamo gli errori di una volta con quelli di adesso bisogna ringraziare del livello raggiunto. Possiamo discuterne ma sempre rispettandoli". Le parole del tecnico giallorosso sono però in netta contrapposizione con quanto detto nei scorsi giorni dal direttore sportivo Florent Ghisolfi: "La nostra difficoltà non è una ragione per accettare i piedi di tutti in testa. Chiediamo rispetto ed equità, i sette errori sono un fatto, chiediamo equità perché sono troppi". Questo era stato il messaggio ribadito dal francese prima di Roma-Atalanta. Le due posizioni risultano dunque diametralmente opposte. Ranieri in un momento così delicato non vuole concedere alcun alibi alla squadra e soprattutto non vuole polemizzare contro un mestiere che a suo dire è "il mestiere più difficile da fare nel calcio italiano".