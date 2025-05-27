La caccia al nuovo allenatore della Roma continua. Il nome è ormai un rebus e i tifosi sono in attesa del comunicato ufficiale. Questa mattina Claudio Ranieri è stato fermato in giro per la Capitale da un gruppetto di romanisti che gli hanno chiesto un selfie e poi la solita domanda: Chi sarà l'allenatore della Roma?". La risposta è ormai la solita: "Sarà più giovane di me e lo annuncerà il presidente", scrive Il Corriere dello Sport. "Quando?" chiede il tifoso e Sir Claudio preferisce non rispondere. Nel frattempo, si allontana l'ipotesi Fabregas. In lizza Gasperini e Terzic.