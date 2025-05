Roma, Ranieri contro il tabù Atalanta: il dato horror degli ultimi 5 anni

I giallorossi si giocano un’altra grande occasione per inseguire il sogno Coppa dei Campioni su un campo che negli ultimi anni ha visto portare a casa un solo successo

Redazione 7 maggio 2025 (modifica il 7 maggio 2025 | 20:28)

Ci risiamo. Manca poco all’inizio della terzultima giornata di Serie A che anche questo fine settimana rischia di essere fondamentale per i verdetti delle coppe europee e in particolare, della qualificazione alla prossima Champions League. E questo week end rappresenterà un cerchio perfetto, con Milan-Bologna che aprirà le danze venerdì sera e Atalanta-Roma che le chiuderà lunedì alle 20:45. In mezzo, sabato pomeriggio, andrà in scena Lazio-Juventus, altra gara di grande rilievo per la lotta al quarto posto.

Atalanta-Roma: due squadre e una Champions — L'ultima gara della 36^ giornata di campionato vedrà in campo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini contro gli uomini di Claudio Ranieri. E' la prima volta che la Roma incontra l'allenatore nerazzurro da quando erano uscite le voci su un suo possibile approdo sulla panchina giallorossa per la prossima stagione, in seguito smentite anche da Ranieri stesso. Una partita che chiaramente vale una cosa sola per entrambe le squadre, seppur in modo diverso. Se infatti l'Atalanta vincendo si assicurerebbe un posto nella prossima Champions League, la Roma, tenendo anche conto dei risultatati dei match che si saranno già giocati, aumenterebbe le possibilità di ritornare a vivere le notti europee dell'ex Coppa dei Campioni. Queste ultime infatti mancano dalla stagione 2018/19, quando l'allora squadra di Eusebio di Francesco venne eliminata agli ottavi dal Porto.

Solo 3 punti negli ultimi 5 anni in terra bergamasca — Dal 2020 ad oggi, l'Atalanta ha vinto praticamente tutti gli incontri giocati sul proprio campo, portandosi a casa 12 punti in 6 partite casalinghe. L'unica nota positiva per i giallorossi risale al 18 dicembre di quattro anni fa, data in cui l'ex squadra di Josè Mourinho si era imposta sulla Dea con un sonoro 1-4. Da notare anche però che in questi anni la Roma è andata a Bergamo segnando sempre almeno un gol e questo potrebbe riaccadere anche lunedì prossimo visto il gioco offensivo di mister Ranieri.

Atalanta: problema con il fattore casa — Ma c'è una statistica che può far sorridere la Roma. Quest'anno Gian Piero Gasperini e i suoi non hanno dato il meglio di sé di fronte ai propri tifosi. Se in campionato attualmente si trovano in terza posizione con 68 punti, solo 29 di questi sono stati ottenuti in casa, mentre hanno il primato per i punti acquisiti in trasferta. C'è di più: quest'anno l'Atalanta ha vinto poco contro le big al Gewiss Stadium, e lo ha fatto solo con Fiorentina e Milan, nella prima parte del campionato però, e con il Bologna, il 13 aprile scorso.

Pierluigi De Marinis