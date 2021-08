Roma-Raja, protesta dei Fedayn: “Allo Stadio solo senza capienza ridotta” – FOTO

Il gruppo storico non sarà presente oggi all'Olimpico per l'amichevole contro la squadra marocchina

Striscione di protesta del gruppo Fedayn riguardo la capienza negli stadi. Questo il testo dello striscione: "La capienza non può essere ridotta in una curva esaurita in abbonamento, ci rivedrete solo al 100%". Come è facile intuire il gruppo non presenzierà oggi allo Stadio Olimpico per la partita amichevole che vedrà la Roma di Mourinho contro la Raja Casablanca, in attesa che venga ampliata la capienza massima dell'impianto sportivo.