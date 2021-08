Roma-Raja, le formazioni ufficiali di Mourinho e Chabbi: Vina dal 1′

I giallorossi sfidano in amichevole la squadra marocchina allo Stadio Olimpico

Ultimo test amichevole per la Roma di Mourinho in vista dei primi impegni ufficiali. Contro la Raja Casablanca (fischio d'inizio alle 20:45) i giallorossi tornano a giocare nello Stadio Olimpico di fronte diecimila tifosi. Per la sfida contro la squadra marocchina lo Special One opta ancora per il 4-2-3-1. Il porta c'è il nuovo acquisto Rui Patricio, in cerca di riscatto dopo le ultime prestazioni non certo esaltanti. Linea difensiva composta da Karsdorp, Mancini, Smalling e Vina, al debutto in giallorosso. A centrocampo Cristante e il ritorno di Veretout, apparso in forma nelle ultime sedute di allenamento. I tre trequartisti sono Zaniolo, El Shaarawy e Mkhitaryan. Unica punta Shomurodov.