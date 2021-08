Roma-Raja, il programma del ritorno all’Olimpico. Svelata la nuova Goal Song

In caso di gol dei giallorossi, per la prima volta risuonerà all’Olimpico la Goal Song scelta dai tifosi attraverso due sondaggi sull’app di Socios nel mese di maggio. Si tratta di "Smells like teen spirit” dei Nirvana

Il prepartita inizierà alle ore 20:00. Sarà la prima volta di José Mourinho davanti ai romanisti. La prima volta nella sua nuova casa. Per celebrare il momento, verrà trasmesso sui maxischermi dell’Olimpico un video speciale che ripercorrerà le prime settimane della sua gestione: dal suo arrivo in giallorosso all’inizio del lavoro sul campo. In caso di gol dei giallorossi, per la prima volta risuonerà all’Olimpico la Goal Song scelta dai tifosi attraverso due sondaggi sull’app di Socios nel mese di maggio. Si tratta di "Smells like teen spirit”dei Nirvana. All'intervallo di Roma-Raja, festeggeremo tutti insieme le vittorie degli scudetti di Under 17 e Primavera Femminile, che effetturanno un giro di campo per raccogliere l'affetto dei tifosi giallorossi. I cancelli dello Stadio Olimpico apriranno alle 18:15 di sabato 14. I tifosi dovranno munirsi di Green pass, documento di identità e biglietti. Per sveltire tutta la procudera di accesso, è preferibile portare con sé ogni elemento in forma digitale.