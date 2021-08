Roma-Raja Casablanca, biglietti in vendita ma i tifosi segnalano problemi

Il 14 agosto all'Olimpico la prima della squadra di Mourinho in amichevole a pochi giorni dalla gara ufficiale in Conference League. Tra attese e bug, c'è stata qualche lamentela

La Roma sui propri profili ufficiali ha dato il via alla vendita , per chi possedeva l'abbonamento alla stagione 2019-20, dei biglietti per l'amichevole di sabato all'Olimpico contro il Raja Casablanca . Sarà la prima partita con lo stadio scaldato dai cori dei tifosi - che dovranno essere muniti di green pass o di tampone negativo - dal lontano Roma-Lecce del 23 febbraio 2020. Dopo quasi due anni i fan erano pronti a riprendere i propri posti per sostenere la squadra. Questo entusiasmo si è riversato sui canali di vendita online che sono andati quasi subito in difficoltà.

I tifosi intenti ad acquistare il ticket hanno dovuto affrontare attese di oltre mezz'ora o si sono scontrati con qualche bug del sistema che li hanno costretti a riprovare più volte. Non un grande inizio in vista dell'avvio del primo campionato post pandemia in cui sarà consentito l'accesso ai tifosi che potranno riempire il 50% dell'impianto disponendosi a scacchiera. Ma sicuramente non sarà sufficiente per fermare la voglia e l'entusiasmo di chi per troppo tempo è stato lontano dalla squadra. Nonostante la data del 14 agosto, l'Olimpico saprà rispondere presente. Dopo un'attesa così lunga, c'era da immaginarselo.