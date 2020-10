Roma, Raggi rassicura: “Il nuovo stadio si farà, significa tanto per la città”

Giorni infuocati per quanto riguarda il futuro del nuovo Stadio della Roma. Dopo il botta e risposta di ieri tra Comune e Ragione, la Sindaca Virginia Raggi è tornata a parlare sul progetto Tor di Valle tramite una diretta sul suo profilo ufficiale Facebook. Queste le sue dichiarazioni: “Voglio rassicurare cittadini e tifosi: lo stadio della Roma si farà. Noi vogliamo realizzarlo e siamo al lavoro per raggiungere questo obiettivo. Sappiamo benissimo cosa significherebbe per la nostra città, la sua economia e il suo sviluppo. Ma soprattutto per migliaia di persone che potranno avere un lavoro. In questo momento difficile serve un grande investimento per Roma. Noi ci siamo. Nessuno blocchi quest’opera“.