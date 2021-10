Roma, quota 19.000 abbonati. Record col Napoli, superati 40.000 spettatori

Mai nelle ultime 4 stagioni si era superata quota 40.000

Continua, anche se lentamente, la campagna abbonamenti della Roma. Ad oggi i tifosi che hanno sottoscritto la tessera sono 19.700. Per quanto riguarda la trasferta contro il Bodo/Glimt, squadra norvegese, saranno 395 supporters che partiranno per la gelida trasferta. Numeri decisamente più alti si registrano per la partita all'Olimpico contro il Milan, con 39.000 tagliandi staccati, e col Napoli, ben 41.000. In relazione a quest'ultimo dato, mai nelle ultime 4 stagioni si erano superati i 40.000 spettatori. Un record, nonostante le restrizioni.