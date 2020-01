Serie A, Roma quinta per media spettatori all’Olimpico

Al termine della 17esima giornata di campionato, la Roma si posiziona al quinto posto in classifica per media spettatori in Serie A. Con 35.837 paganti si è registrato un calo del 7.2% nel pubblico dello Stadio Olimpico rispetto alla passata stagione. Come riporta l’ Osservatorio Calcio Italiano, si aggiudicano il podio Inter (63mila tifosi), Milan (53mila) e Juventus (40mila). La Lazio precede i giallorossi posizionandosi al quarto posto di questa speciale classifica, registrando un presenza media di 39.375 spettatori.