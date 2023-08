Roma, questa mattina ha aperto il nuovo store al ‘Market Da Vinci’

Da oggi i tifosi hanno un nuovo punto di riferimento in città. Alle ore 10 di questa mattina ha infatti aperto ufficialmente il Roma Store al 'Market Da Vinci'. Sarà il sesto negozio permanente ufficiale del club che si aggiunge a quelli di via del Corso, piazza Colonna, via Ottaviano, del Centro Commerciale Maximo e il Centro Commerciale Porta di Roma. Senza contare ovviamente i due store in zona Olimpico, in viale delle Olimpiadi e il Fan Village a piazza del Foro Italico, aperti solo nel giorno delle partite. Il nuovo store si trova in via Alessandro Volta 25, a Fiumicino, all’interno del Parco Commerciale “Da Vinci” ed è aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 fino alle 21.