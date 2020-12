Roma, quattro vittorie nelle prime cinque partite europee: è la prima volta nella storia

Per la prima volta in 93 anni di storia la Roma ha vinto quattro delle prime cinque partite europee della stagione. Un record, come conferma Opta, riuscito solo quest’anno alla squadra di Fonseca che si è garantita il primo posto nel girone con CSKA Sofia, Young Boys e Cluj con una giornata di anticipo. Le vittorie sono arrivate contro Young Boys e Cluj (andata e ritorno), mentre l’unico pareggio c’è stato nella partita dell’Olimpico con il Sofia. Settimana prossima in Bulgaria il ritorno che chiuderà ufficialmente il girone.