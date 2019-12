Roma quasi venduta per 800 milioni. Superati Milan e Inter: è la cifra record in Serie A

La Roma è pronta a passare dalle mani di James Pallotta a quelle texane di Dan Friedkin. La valutazione del club è di circa 800 milioni e – come riporta “La Gazzetta dello Sport” – si tratta di una cifra record. Bassa, se rapportata ai 500 versati dalla Silver Lake Partners per strappare il 10 per cento del Manchester City, ma comunque da record in Italia. Nessun altro club di Serie A è stato mai venduto per una somma del genere: il 15 ottobre l’allora patron nerazzurro Massimo Moratti, dopo aver vinto tutto spendendo oltre un miliardo di euro dal 1995 in poi, cede alla cordata indonesiana facente capo ad Erick Thohir il 70% delle quote del club per 250 milioni di euro, compresi di debiti.

Il 13 aprile 2017 e dopo 31 anni si chiude l’era di Silvio Berlusconi al Milan. Il nuovo (misterioso) numero uno è il cinese Yonghong Li. Nel primo pomeriggio di quel giorno arriva il versamento dei 190 milioni decisivi. La valutazione complessiva, come scritto nel comunicato ufficiale diffuso dal club è “di 740 milioni di euro, comprensivi di una situazione debitoria stimata al 30 giugno 2016, come da intese fra le parti, in circa 220 milioni di Euro”.