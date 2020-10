Roma, quasi 800mila le richieste di adesione all’Opa lanciata da Friedkin

Sono quasi 800mila le richieste di adesione presentate nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria promossa da Romulus and Remus Investments sulle azioni dell’AS Roma. Lo riporta Teleborsa.it, che spiega come solo nella giornata ieri ne siano state presentate 136.150, arrivando a un totale di 791.580 adesioni.

La deadline per aderire all’Opa è ora fissata per il 6 novembre. In precedenza, la scadenza era al 29 ottobre: la data è stata modificata, in accordo con la Borsa italiana, per permettere agli azionisti di valutare le modifiche derivate dall’aumento di capitale di 210 milioni, con scadenza fissata al termine del 2021, che verrà messo ai voti il prossimo 9 dicembre. Le azioni ordinarie AS Roma acquistate sul mercato il 5 e il 6 novembre non potranno essere apportate in adesione all’offerta.