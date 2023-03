Roma, quanto ti costa un gol: in Italia solo la Juve ha ‘speso’ di più per ogni rete

Sette milioni per un gol. La Roma è tra le società che in Europa finora ha 'speso' di più per le reti segnate. Una classifica che il portale 'Transfermarkt' ha calcolato in base al rapporto tra il costo totale della rosa, con il prezzo di acquisto di ogni calciatore, e le marcature realizzate. In questa particolare graduatoria, con il Chelsea al primo posto con addirittura 42 milioni, i giallorossi si piazzono alla 21esima posizione con appunto 7 milioni. Considerando la Serie A, solo la Juventus ha speso di più con 11 milioni per ogni gol. Come i giallorossi l'Inter (7 milioni), poi la Fiorentina (6 milioni). Prime sei posizioni tutte inglesi: dopo il Chelsea, Manchester United, Liverpool, Wolverhampton, Everton e West Ham. Una posizione di classifica dovuta in primis a un attacco poco prolifico, che ha segnato appena 18 gol in Serie A sui 31 totali. Il reparto offensivo giallorosso è il peggiore tra le big della Serie A ed è all'ottavo posto dietro a Napoli, Lazio, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.