A praticamente un anno dal suo esonero (era il 16 gennaio), le parole di José Mourinho risuonano ormai in maniera sempre più frequente e cadenzata. Ogni due settimane circa, ovvero quando la Roma si ritrova a giocare lontano dall'Olimpico e affrontare il 'tabù trasferte'. Un ritornello. Ed era il 25 novembre del 2023 quando lo Special One spiegava le difficoltà della sua squadra fuori casa con il fatto che ai giocatori mancava la "torta della nonna". Il calore dei tifosi, dell'Olimpico, la comodità, la zona di comfort. Invece di esaltarsi nelle difficoltà, di vestire i panni dei "banditi", godere degli insulti dei tifosi avversari al passaggio del pullman per arrivare allo stadio 'nemico'. Da quella conferenza stampa, la Roma ha giocato 23 partite in trasferta in Serie A e ne ha vinte solamente cinque. Se consideriamo tutte le competizioni il conto sale a 32 trasferte totali e 6 successi (Sassuolo, Frosinone, Salernitana, Monza, Milan, Udinese).

L'ultima gioia lontano da casa resta quella del 25 aprile 2024, il recupero dei minuti finali contro l'Udinese grazie al gol di Cristante. Tredici giornate e quasi nove mesi senza i tre punti, con tre allenatori diversi. Al Bluenergy c'era De Rossi in panchina, poi Juric da settembre e da due mesi invece con Claudio Ranieri. Nessun successo, decisamente troppe sconfitte: basti pensare che la Roma è tornata a essere imbattuta per due trasferte consecutive quattro mesi dopo l'ultima volta. Erano le prime tre gare fuori casa del campionato, i pareggi all'esordio in casa del Cagliari, poi l'altro 0-0 con la Juve e l'1-1 di Marassi col Genoa che è costato la panchina a De Rossi, insieme ovviamente alle ormai note vicende extra-campo.

Roma, Ranieri spera nei grandi numeri e nel 'bianconero': tra AZ e Udinese per scacciare anche il record di Zeman

"Ogni partita che passa siamo sempre più vicini a tornare a vincere anche in trasferta", ha dettoquasiSi affida aiinsomma, al 'prima o poi succederà'. Ma intanto di giornate di campionato da Udine ne sono passatee tra due settimane - dovessero i giallorossi fallire nuovamente - avvicinerebbero ulteriormente il. Tra ile ilc'era Zdenekin panchina. Combinazione, illa squadra ditornerà proprio asperando di chiudere il cerchio. Il, la famosa conferenza della 'torta della nonna', tra l'altro era alla vigilia della sfida - di nuovo - controMa all'Olimpico, poi vinta per 3-1. Il bianconero friulano in questo senso continua a

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"Pesa più a voi che a noi, abbiamo ancora del tempo prima di arrivare a un anno solare", ha scherzato ancora Claudio. Nella striscia negativa col boemo appena citata i giorni tra una vittoria in campionato fuori casa e l'altra erano stati 363: 5 aprile 1998 successo a Bergamo con l'Atalanta (1-0 gol di Di Francesco) e 3 aprile 1999 tre punti a Bari (4-1 doppietta di Di Biagio, poi Cafu e ancora Di Francesco). L'anno completo è stato solo sfiorato. Ma allargando il dato anche all'Europa, la serie tabù con Zeman cade in virtù del 2-0 in casa del Silkeborg in Coppa Uefa. Quella attuale, invece, resta perfettamente in piedi visto che la Roma ha fallito l'appuntamento con i tre punti nelle ultime 17 trasferte in tutte le competizioni. Ed è quindi di gran lunga la peggiore in assoluto. Ma in questo caso l'occasione arriverà prima, tra dieci giorni in Olanda con l'AZ. La speranza, l'obiettivo è di non arrivare comunque neanche a sfiorare l'anno di digiuno praticamente toccato 26 stagioni fa. Una torta, d'anniversario, che avrebbe un retrogusto molto amaro.