Roma, quanto costa Mou: al primo anno lo Special One fa subito le cose in grande

Da Drogba a Di Maria, passando per Willian e il botto Pogba, Friedkin è consapevole: in ogni primo anno del portoghese su una panchina il mercato è sempre stato di grande portata. E spesso molto oneroso.

E' impossibile non definire Josè Mourinho un amante dello "shopping". Tra le peculiarità dello Special One c'è quella di voler imprimere da subito il proprio sigillo sulle rose con cui si è interfacciato. Un'impostazione di cui la Roma sarà obbligata a tener conto. Al primo anno di insediamento Mou ha avanzato alle proprietà che hanno puntato su di lui richieste ben precise . A volte poco sostenibili. E ci sono anche alcuni punti in comune tra le campagne acquisti . Non esiste nessuna predilezione per un particolare campionato rispetto all'altro, ma l'occhio sulla Liga portoghese è particolarmente attento. Non sempre il budget di partenza è stato faraonico, ma l'acquisto più oneroso non è mai costato meno di 24 milioni. Le fasce di età attenzionate oscillano a seconda del contesto, ma spesso tra i vari giocatori sono comparsi uomini di esperienza o da lui già allenati precedentemente.

Nel 2003/04, in coincidenza col primo vero salto di qualità della gestione Abramovich, al Chelsea arrivano Drogba (38,5 mln) e Robben (18), oltre ai fedelissimi Carvalho (30) e Paulo Ferreira (20) protagonisti del Porto vincitore della Champions League. Meno sfarzosa la prima estate della sua Inter . L'anno prima del Triplete il gioiello del mercato è stato Quaresma , strappato al Porto per 24 mln di euro, con altri 27 mln investiti nella coppia Muntari-Mancini . Una sessione "modesta" per i suoi standard, con i vari Milito, Sneijder ed Eto'o che arriveranno soltanto nella storica stagione successiva. Decisamente migliore il pacchetto consegnato allo Special One dal Real Madrid nel 2010/11: in Spagna atterrano un giovane Di Maria per 33 mln di euro e i due tedeschi Ozil (18) e Khedira (14).

Al suo ritorno in Premier League Mourinho trova una Lega competitiva e arricchita. Un'opportunità impossibile da farsi sfuggire per iniziare al meglio il suo secondo viaggio al Chelsea (2013/14). Ecco allora che la società lo accontenta in ogni settore del campo. Cambiano gli esterni con gli arrivi di Willian (35 mln), Schurrle (22) e un giovanissimo Salah (18). A centrocampo dentro Matic (25), un pupillo che non disdegnerebbe affatto ritrovare in giallorosso. Il suo arrivo al Manchester United nella stagione 2016/17 è stato invece onorato con una campagna acquisti faraonica. Un colpo di enorme livello per reparto: dalla Juventus, per la bellezza di 105 mln, sbarca Pogba; in attacco arrivano lo svincolato Ibrahimovic e Mkhitaryan, strappato al Borussia Dortmund per 42 mln. Investimento poco fruttuoso in difesa, dove si punta con alterna fortuna su Bailly (35). Meno sfavillante ma comunque costosa la sua prima e unica campagna acquisti estiva al Tottenham: più di 30 i milioni spesi per Lo Celso e Reguilon, poco meno di 20 sia per Doherty che per Hojbjerg. Di certo i Friedkin, per costruire la Roma di Josè, dovranno mettere pesantemente mano al portafoglio. Sostenibilità permettendo.