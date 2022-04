Roma, quanti gol dalla panchina: 12esima rete di un giocatore subentrato

I giallorossi sono una squadra che non molla mai, tanti i punti conquistati nel finale grazie alle riserve

Daniele Aloisi

Entra Schurrle e segna. Entra Demba ba e segna. Questo come si chiama?: “C**o” Questa è la risposta di Mourinho senza troppi giri di parole dopo una vittoria decisiva in Champions del suo Chelsea nel 2014. Quest’anno la Roma dello Special One spicca per i gol dei subentrati, anche ieri il tecnico ha parlato di una vittoria ottenuta grazie alle sostituzioni: “I cinque cambi sono aiuto perché permettono di fare questo. Sono felice per Carles che è un ragazzo fantastico che lavora come nessuno”. I giallorossi sono primi per punti conquistati grazie alle reti dalla panchina.

Da inizio stagione sono già 9, contro gli 8 dell’Udinese che insegue in questa “speciale” classifica. Inoltre, la Roma è anche una delle squadre con più giocatori subentrati che hanno gonfiato la rete: anche in questo caso 9. Atalanta e Inter sono al comando rispettivamente con 11 e 10. Ma a differenza dei giallorossi, sono pochissimi i punti guadagnati dalle due nerazzurre (4). La Roma considerando anche la Coppa Italia e la Conference League ha siglato 12 gol grazie ai subentrati. Giovedì per la gara decisiva della stagione serviranno le reti di tutti, perché farne solo una in più dell’avversario potrebbe non bastare.

Da El Shaarawy a Felix e Carles Perez: i gol decisivi della stagione

“E’ stata la vittoria della panchina” ha detto Mourinho a fine gara. Ma non è stata l’unica della stagione che era cominciata con il boato dell’Olimpico grazie al gol di El Shaarawy contro il Sassuolo. Il Faraone ha trovato il gol entrando a partita in corso anche contro il Milan, in quel caso 0 punti guadagnati ma non solo per colpa della Roma. A quota 2 insieme all’esterno giallorosso c’è Felix. Il ragazzo della Primavera ha deciso la gara contro il Genoa con la sua doppietta nei minuti finali. La squadra di Mourinho non molla mai, sono già 12 i punti conquistati oltre l’80’.

Ieri è stato decisivo Carles Perez mentre contro Sassuolo e Verona i gol di Cristante, Volpato e Bove hanno evitato due sconfitte nei minuti finali. Non ha trovato la rete, ma l’ingresso in campo di Zaniolo contro lo Spezia è sicuramente da considerarsi decisiva per i 3 punti conquistati: ottima prestazione e rigore conquistato al 96’ dall’attaccante. Inutile invece il gol di Shomurodov alla Sampdoria nell’ultima gara del 2021. L’uzbeko ha portato in vantaggio la Roma che però non è riuscita a vincere la partita.