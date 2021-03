Roma, quante commissioni ai procuratori: con 19 milioni è seconda solo alla Juve

Negli ultimi anni i procuratori sono diventati sempre più potenti, e lo dimostra la lista diramata dalla Lega Serie A riguardo i compensi agli agenti sportivi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre dello stesso anno. Primeggia questa particolare classifica la Juventus, che nelle tasche dei procuratori ha versato circa 21 milioni. Seconda c’è la Roma, con 19 milioni. In totale, in Serie A, sono stati spesi 138 milioni per le commissioni di calciomercato. Le altre big hanno uscite più contenute: agli agenti, ad esempio, il Milan ha versato 14,3 milioni, Napoli 12, Inter 9, Atalanta 6 e Lazio 5,5.