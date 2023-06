Roma qualificata ai gironi di Europa League: data sorteggi e probabili avversarie

La convincente vittoria arrivata questa sera contro lo Spezia ha permesso alla Roma di qualificarsi per la seconda stagione consecutiva alla fase a gironi di Europa League. Dopo essersi arresi a un passo dalla vittoria in questa edizione della competizione, i giallorossi ci proveranno anche il prossimo anno, con l'obiettivo di raggiungere la finale di Dublino in programma il 22 maggio2024, data senza dubbio significativa per l'allenatore della Roma José Mourinho, che quel giorno, nel 2010, centrò uno storico treble sulla panchina dell'Inter trionfando in finale di Champions League. Il sorteggio dei gruppi è fissato per il prossimo 1° settembre. La Roma, come già avvenuto nella stagione precedente, partirà in prima fascia, un vantaggio da non sottovalutare visto le numerose squadre blasonate che prenderanno parte all'edizione 2023-2024 del torneo iridato. Di seguito, un piccolo recap con tutti i club qualificato alla fase a gironi della nuova Europa League, in attesa che si uniscano le vincenti dei play-off e, soprattutto, una tra Fiorentina e WestHam in qualità di detentrice della Conference League.