Roma, pubblicato il verbale dell’assemblea degli azionisti

Come previsto, il 9 dicembre 2020 si è svolta in viale Tolstoj l’assemblea degli azionisti dell’AS Roma. Davanti al notaio Amato, era presente Guido Fienga in qualità di Amministratore Delegato, con gli azionisti che non erano presenti fisicamente per le misure di contenimento del contagio da Covid. Oggi il club giallorosso ha pubblicato il verbale dell’assemblea che aveva come ordine del giorno la questione della proroga all’aumento di capitale, l’approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020, la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, oltre alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

“La perdita separata della Società al 30 giugno 2020 è pari a 188,2 milioni di euro, rispetto alla perdita di 20 milioni di euro del precedente esercizio. I ricavi complessivi, tenuto conto dei proventi dei Ricavi netti da gestione diritti pluriennali prestazioni calciatori, sono pari a 152,7 milioni di euro, rispetto a 352,3 milioni di euro al 30 giugno 2019. L’ammontare totale dei ricavi operativi è pari a 120,1 milioni di euro, rispetto a 204,1 milioni di euro al 30 giugno 2019, e l’EBITDA, calcolato tenendo conto dei Ricavi netti da gestione diritti pluriennali prestazioni calciatori, è negativo per 73,2 milioni di euro, rispetto al risultato positivo di 87,7 milioni di euro al 30 giugno 2019. Tuttavia, tenuto conto che l’Articolo 6 del Decreto Liquidità ha sospeso l’applicazione, fra gli altri, dell’Articolo 2447 del Codice Civile fino al 31 dicembre 2020, dell’aumento di capitale fino ad un massimo di Euro 150 milioni deliberato dall’Assemblea della Società nell’ottobre 2019, e che la Società prevede di risanare entro il 31 dicembre 2020 il deficit patrimoniale registrato al 31 marzo 2020, la Società ha ritenuto di non adottare provvedimenti in merito”, si legge sul comunicato.