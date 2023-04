Roma, provino positivo per Dybala. Ora tocca a Mourinho gestirlo

Nessun dolore e molto ottimismo. Il provino "intenso" al quale si è sottoposto poche ore fa Paulo Dybala ha avuto esito positivo. La Joya ha svolto esercizi completi con tanto di affondi e prove da match. Nessun fastidio e la piena disponibilità da parte dell'argentino che ha giocato solo 23' della sfida d'andata col Feyenoord per un problema all'adduttore. Ora dovrà decidere Mourinho come gestirlo. "Non può giocare 90 o 120'", ha detto ieri. La sensazione, però, è che il tecnico lo utilizzerà da subito per provare a chiudere il discorso qualificazione prima possibile come accaduto con Bodo e Salisburgo. L'alternativa è farlo partire dalla panchina e inserirlo a gara in corsa, soprattutto qualora il risultato dovesse non sbloccarsi. La certezza è solo una: Dybala stasera sarà della serata. E che serata.