Roma, prove generali di Serie A: il 22 giugno alle 19 allenamento all’Olimpico

La Roma farà un allenamento allo stadio Olimpico lunedì 22 giugno alle 19. I giallorossi, a due giorni dalla partita contro la Sampdoria che sancisce la ripartenza ufficiale del campionato, cercheranno di ritrovare la confidenza con il campo e con lo stadio, che ovviamente sarà senza tifosi. Il club di Trigoria ha prenotato l’impianto così come ha fatto anche la Lazio, anche se in base agli allenamenti di questa settimana la seduta all’Olimpico potrebbe essere anticipata di un giorno. L’ultima partita in casa di Dzeko e compagni risale al 23 febbraio (contro il Lecce finì 4-0). La Roma sfiderà la Sampdoria mercoledì 24 giugno alle 21.45 a quattro mesi esatti dall’ultima partita in casa. Contro la squadra di Ranieri Fonseca punterà sulla coppia Smalling-Mancini (sulla via del recupero dopo l’infortunio al gomito), su Veretout e Diawara in mezzo al campo con Pellegrini-Dzeko davanti. Ai lati doppio ballottaggio: Carles Perez-Under a destra e Kluivert-Mkhitaryan a sinistra. Per Zaniolo c’è ancora da aspettare: tornerà in gruppo la prossima settimana per poi rivedere il campo