Roma, prova Atalanta fallita: con lo United serve il vero coraggio

Contro i bergamaschi non c'è stata partita fino all'espulsione di Gosens: al 69' 17 tiri a 4 e 15 dribbling riusciti a 3 per i nerazzurri. in semifinale di Europa League la squadra dovrà mostrare ben altra personalità.

Iacopo Erba

"Un buon punto", scrive sui social Pau Lopez. "Abbiamo fatto la partita giusta", rilancia Cristante. "Abbiamo avuto coraggio e mostrato personalità", dice con convinzione Fonseca. Il pareggio conquistato all'Olimpico contro l'Atalanta ha lasciato addosso alla Roma e al suo allenatore buone sensazioni. Vibrazioni positive vissute soltanto da tecnico e giocatori, visto che anche ieri i giallorossi hanno rischiato l'ennesima imbarcata in un big match. In una gara che doveva servire da prova generale in vista della semifinale con il Manchester United per darsi una scossa la squadra ha ancora una volta dovuto aggrapparsi agli episodi favorevoli per non perdere l'ennesimo scontro diretto.

Roma-Atalanta, i numeri: monologo nerazzurro fino al rosso a Gosens

Se contro l'Ajax la scossa era arrivata con il rigore parato da Pau Lopez a Tadic, a rimettere benzina nel serbatoio ieri è stata l'espulsione di Gosens. Doveroso sottolineare la buona reazione da squadra in superiorità numerica, ( e anche i primi 20’ iniziali). Piccole cose a cui appellarsi? Forse. Ma in vista di Manchester serve tutto. Fino al rosso però i numeri raccontano che per 70 minuti in campo c'è stata solo l'Atalanta. Lo dicono i 17 tiri (8 nello specchio) dei nerazzurri contro i soli 4 dei giallorossi (0 in porta), così come i 15 dribbling riusciti a 3. Anche nei passaggi chiave gli uomini di Gasperini hanno surclassato la Roma (14 contro 2). Dati impietosi che i giallorossi non hanno compensato neppure con l'aggressività: i bergamaschi hanno intercettato più palloni (16 a 14) e ne hanno rubati di più (7 a 5). Non consola il maggior possesso palla, visto che l'Atalanta ha impostato la partita sulle ripartenze. Dopo il rosso al tedesco la partita ha certamente preso una piega diversa. Non sufficiente, tuttavia, ad evitare a Fonseca l'ennesima delusione con una grande squadra: in 10 appuntamenti stagionali con le big dei 30 punti disponibili la Roma ne ha conquistati soltanto 4.

Roma, da Smalling a Spinazzola: ecco chi recupera per l'esame United

Da mister Hyde in Serie A a dottor Jekyll in campo internazionale. Servirà l'ennesima mutazione alla Roma tra una settimana contro i campioni del Manchester United. L'esame sarà il più impegnativo della gestione Fonseca e la squadra sarà chiamata a mostrare una personalità diversa da quella ingiustamente decantata nel post partita di ieri. Dovrà farlo senza il suo leader Mancini, squalificato, e sperando di poter contare su qualche forza in più. Il tecnico si era detto fiducioso per il recupero degli infortunati e nemmeno ventiquattr'ore dopo le sue dichiarazioni Spinazzola, Smalling, El Shaarawy e Kumbulla sono tornati ad allenarsi in gruppo. La speranza che tutti e quattro siano al meglio per l'appuntamento a Old Trafford. La Roma europea ha sempre avuto un coraggio che in campionato è mancato. E se come si dice la fortuna aiuta i coraggiosi è davvero arrivato il momento di essere leoni. Almeno per non avere ancora rimpianti.