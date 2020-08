Roma, protesta in città con mille manifesti: “Nuova presidenza, richiediamo lo stemma di appartenenza” – FOTO

Nuova proprietà, ma i tifosi rimangono ancorati alla loro storia. Se la parte calda del tifo giallorosso ha sempre manifestato la sua contrarietà al nuovo stemma nell’era Pallotta, si può dire che non abbia smesso di farlo nemmeno con l’arrivo dei Friedkin, dopo il closing dello scorso lunedì. Nella serata, per tutta Roma, sono infatti apparsi migliaia di manifesti raffiguranti il vecchio logo romanista, quello con la sigla ASR sotto alla lupa capitolina. “Nuova presidenza, richiediamo lo stemma di appartenenza”, hanno scritto i ragazzi del Gruppo Roma, continuando la protesta e mantenendo la loro posizione in favore del vecchio logo.