Roma, gli esercizi e i gol di Hummels e Paredes nell'allenamento al Tre Fontane

Non si placa la protesta dei tifosi della Roma sullo stemma del club. Nel 2013 - con Pallotta - il logo dei giallorossi ha subito un restyling che non è piaciuto ai romanisti. I Friedkin in questi anni hanno reintrodotto su alcune maglie il vecchio stemma con l'acronimo 'ASR', ma ad una parte della tifoseria ancora non basta. Questa notte fuori dal centro sportivo di Trigoria sono stati affissi dei manifesti: "La nostra è una fede, ridateci lo stemma". In giro per la Capitale sono apparse anche delle scritte: "Rispettate la tradizione".