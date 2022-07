Roma, prosegue l’Opa dei Friedkin: raggiunto il 94,089%

Prosegue incessante l'Opa (offerta pubblica d'acquisto) voluta dai Friedkin. Come riportato da Teleborsa, anche oggi è stato registrato un passo in avanti verso l'obiettivo della proprietà statunitense, ovvero il delisting (uscita dalla Borsa) con 76.284 richieste di adesione, cifra inferiore a quanto raccolto nei giorni scorsi. Le richieste salgono complessivamente a quota 25.747.634, pari al 40,92248% dell'offerta. La percentuale delle quote dei Friedkin, soci di maggioranza, è dunque salito al 94,089%.