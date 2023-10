Roma, prosegue il recupero di Kumbulla: primi passaggi in campo con il pallone

Il centrale albanese continua il lavoro di riabilitazione dopo l'infortunio della scorsa stagione al crociato. Sui social, anche i festeggiamenti per i 3 mesi di sua figlia Matilde che già indossa la maglia giallorossa con il numero 24

Prosegue senza sosta il recupero di Marash Kumbulla. Il difensore albanese, infortunatosi al crociato la scorsa stagione, sta lavorando sodo nel tentativo di ritornare il prima possibile e aiutare i suoi compagni di squadra. Come postato su Instagram dallo stesso Marash, il calciatore giallorosso è tornato a calcare il campo di Trigoria, avendo anche la possibilità di ricominciare a giocare con il pallone tra i piedi. Qualche passaggio, qualche tocco, che iniziano a far intravedere la luce in fondo al tunnel. Kumbulla, nella giornata di oggi, ha anche festeggiato i primi 3 mesi di sua figlia Matilde che già indossa la maglia della Roma con lo stesso numero del papà.