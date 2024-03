Roma, pronta una nuova sorpresa targata Adidas. Il club: “Coming soon” – VIDEO

Un video di pochi secondi per far crescere la curiosità di tutti i tifosi. Probabile si tratti del lancio di un nuovo kit speciale in vista del prossimo derby di campionato

20 marzo 2024

La Roma è pronta a svelare una grande sorpresa per tutti i tifosi giallorossi a partire dal mese di aprile. A svelare l'iniziativa è stato lo stesso club che, alle 19.27 sui propri canali social, ha lanciato un video teaser della prossima iniziativa speciale in collaborazione con Adidas. La clip, di pochi secondi, riprende il gol di Delvecchio nel derby contro la Lazio della stagione 1998/99. Il video ha immediatamente scatenato la curiosità di tanti tifosi e l'ipotesi più probabile è quella di un nuovo kit particolare in vista del prossimo derby con i biancocelesti. La società, nelle prossime settimane, pubblicherà nuovi indizi sul caso e c'è grande frenesia per capire realmente di cosa si tratta.

