Roma, pronta la quarta maglia per il derby: lupetto di Gratton e torna il colletto

Contro la Lazio i giallorossi scenderanno in campo con una divisa speciale

Tra poco più di un mese la Roma affronterà la Lazio nel derby di ritorno. Il match è in programma nel weekend del 7 aprile (data e orario da confermare). Secondo quanto riportato dal sito footyheadlines il club giallorosso scenderà in campo con un kit speciale . Adidas lancerà la quarta maglia: sarà rossa con il lupetto di Gratton e la novità principale riguarda il ritorno del colletto. Ci saranno le tre strisce del brand tedesco sulle maniche e il colore sarà meno 'acceso' rispetto alla maglia che da inizio stagione indossano Pellegrini e compagni. Anche nel 2022 la Roma giocò il derby con una maglia speciale e i giallorossi vinsero 3-0 grazie alla doppietta di Abraham e alla perla su punizione del capitano.

