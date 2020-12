Roma, problema in allenamento per Mirante: a rischio la sfida con il Bologna

Notizie poco confortanti in casa Roma per quanto riguarda il ruolo del portiere. La titolarità di Pietro Boer nella gara di Europa League di stasera contro il CSKA Sofia non sarebbe dovuta soltanto alla volontà di mister Fonseca di dare spazio e minutaggio ai giovani della primavera giallorossa. E’ infatti emerso un problema fisico per Antonio Mirante, spesso titolare in Serie A nel corso di questa stagione. Una condizione atletica deficitaria che avrebbe di conseguenza anche convinto Fonseca a far sedere in panchina Pau Lopez, probabilmente con l’intento di risparmiarlo in vista della sfida in campionato con il Bologna. Mirante si è infortunato in allenamento.