Roma, problema al polpaccio per Zaniolo. Pellegrini a rischio per il Torino

Mourinho fa la conta degli infortunati e dice la verità su Pellegrini: "Lorenzo è infortunato. E quando dico infortunato è infortunato"

La Roma ha battuto 4-0 lo Zorya aggiudicandosi il passaggio del turno di Conference League. Ma non è tutto oro quel che luccica. Mourinho nelle interviste post-partita ha espresso tutta la sua preoccupazione per la squadra, alle prese con più di un calciatore non al meglio. "Karsdorp ha fatto una partite incredibile. Domani quando leggerò i dati del GPS su intensità e chilometri mi verrà un colpo, soprattutto in vista di domenica. Stavo per cambiarlo con Missori, ma poi Zaniolo ha detto di avere un fastidio al polpaccio. Se avessi potuto ne avrei cambiati dieci" ha detto lo Special One nel post-partita. A preoccupare il portoghese sono soprattutto le condizioni di Pellegrini, oggi in panchina nonostante l'infiammazione al ginocchio sinistro che lo tormenta da settimane: "Lorenzo è infortunato. E quando dico infortunato è infortunato". Parole che allontanano la possibilità di rivedere il capitano giallorosso in campo già contro il Torino domenica alle 18. Pessime notizie soprattutto in vista del ciclo di sette partite che la Roma dovrà affrontare prima della sosta natalizia.