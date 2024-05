Roma, priorità anche a centrocampo. Da Frattesi a Gabriel Sara: servono gol e qualità

La Roma è da rifondare. Gli straordinari percorsi europei degli ultimi anni avevano nascosto alcune lacune evidenti della rosa, ma ora dopo Mourinho anche De Rossi ha lanciato dei campanelli d’allarme. Serviranno rinforzi in molte zone di campo: dal centravanti ai terzini ma serviranno acquisti anche a centrocampo. Forse sono passate sotto traccia le parole del mister dopo la brutta sconfitta di Bergamo: “Non siamo una squadra con grande profondità”. Per diventarlo servono giocatori in grado di buttarsi negli spazi. Da qui nasce la suggestione di un ritorno di Frattesi che può essere sacrificato dall’Inter. Il classe 1999 è stato più volte a un passo dal vestire di nuovo la maglia della Roma, con la quale però non ha mai esordito in prima squadra. A giugno dovranno entrare circa 10 milioni di euro nelle casse dei Friedkin poiché il club aveva il 30% sulla sua cessione. Un tesoretto che può essere usato per tentare l’affondo. Porterebbe corsa, qualità e anche gol. Quest’anno, partendo spesso dalla panchina, ha realizzato 8 reti stagionali. Due in meno di Pellegrini che gioca molto più in avanti e il doppio di Aouar. Oltre a lui sulla lista di Ghisolfi c’è anche Gabriel Sara. Centrocampista classe 1999 che con la maglia del Norwich in Serie B inglese ha messo a referto 13 reti e 12 assist. Un giocatore box to box che vorrebbe Daniele De Rossi. Quello che sarebbe dovuto essere Renato Sanches, ma che non è mai stato per i tantissimi problemi muscolari che hanno frenato il portoghese. Secondo il The Sun la Roma ha anche messo gli occhi su Phillips: profilo diverso rispetto agli altri due e con una ‘storia clinica’ non positiva. Per rinforzare il centrocampo è spuntato anche il nome di Thuram, fratello di Marcus dell’Inter. Nessuna trattativa in corso per ora, ma Ghisolfi lo ha avuto al Nizza e il prezzo non è eccessivo. È in scadenza di contratto e potrebbe lasciare la Francia per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.