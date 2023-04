Roma, primo tatuaggio per Abraham: è una dedica per il figlio Amari

Il momento in campo non è dei migliori, ma fuori dal rettangolo verde per Abraham è di sicuro uno dei periodi più belli della sua vita. Da quasi due mesi infatti, è nato il suo primo genito Amari (3 marzo) celebrato in questi giorni anche con il suo primo tatuaggio: "Non è necessario iniziare alla grande, ma è necessario iniziare ad essere grandi". Questa la frase che accompagna il disegno sull'avambraccio destro con un orologio e una piccola mano (quella del figlio) che ne stringe una più grande. Il tattoo è stato realizzato dallo stesso tatuatore di Nicola Zalewski.